台灣燈會參觀人次 突破500萬

台灣燈會賞燈人次突破500萬。（許素惠攝）

台灣燈會截至今天下午，累計參觀人次已突破500萬，縣府評估，原預定的1000萬人次目標將可望提前達標。

副縣長丁彥哲表示，縣府團隊、鄉親及相關公私機關團體的大力支持與熱情參與，加以燈區完善的規劃及燈組精心專業創新的設計，讓2017台灣燈會璀燦耀眼登場，邀請國內外遊客把握良機，前來賞燈，更希望本次燈會可達成1200萬人次的高標。

(中時)