韓國隊沖繩展開移訓 列荷蘭為頭號勁敵

備戰經典賽，韓國隊於沖繩展開移地訓練。（美聯社資料照）

備戰3月舉行的世界棒球經典賽(WBC)，韓國隊移地訓練今天(13日)在日本沖繩展開，28人名單中除了還隨母隊春訓的吳昇桓及李大浩外都參與，預計停留10天，期間將與日職讀賣巨人隊、橫濱DeNA灣星以及韓職LG雙子隊二軍交手。

韓國隊昨天抵達沖繩，今起開始為期10天的移地訓練，採練4休1模式，今年韓國隊陣中唯一的大聯盟球員吳昇桓，目前還隨紅雀隊春訓，預計月底向國家隊報到，本季回鍋韓職的李大浩則也正隨樂天巨人在亞歷桑納州春訓，預計17日飛抵沖繩加入韓國隊訓練。

在沖繩移訓期間，韓國隊將與日、韓職棒隊進行3場熱身賽，回到韓國後，25、26日交手古巴隊，28日對戰澳洲隊。韓國隊總教練金寅植向全隊表示：「你們入選國家隊就是代表這個國家，應該把這當作莫大的殊榮，我們要為了國家和自己的榮譽而打。」

韓國隊在今年經典賽首輪擔任地主，與同為A組的中華隊、荷蘭、以色列進行交手，爭取前兩名晉級第2輪，3月6日將在首爾高尺巨蛋進行首戰，依金寅植評估，有著多名大聯盟球員的荷蘭隊將會是韓國隊首輪最難纏的對手。

這次韓國隊球員徵召不順，不少好手也因傷無法參賽，金寅植自評，這是韓國隊參與4屆經典賽以來陣容最差的一屆，而雖曾在2015年帶領韓國隊於首屆世界12強賽奪冠，金寅植坦言：「這次比12強賽更讓我擔心，WBC是層級更高的賽事，我們也從未像這次有這麼多無法預測的狀況。」

(中時電子報)