國小開學日，三峽警方派警協助維護各國小上下學安全

今天是國小開學日，三峽分局編排內勤同仁及轄區派出所共同執行小學上、放學安全維護工作勤務。（陳俊雄翻攝）

在三鶯地區各國小週邊道路，都有員警協助維護學童上下學安全勤務。（陳俊雄翻攝）

今天是各小學開學日，新北市三峽警分局為維護轄區各校新生及學童安全，編排內勤同仁及轄區派出所共同執行國民小學上、放學安全維護工作勤務，讓學校師生均能「安心」，家長「放心」，確保學童上、放學安全。

根據過去開學日的交通情形，家長幾乎同時送小朋友到校，造成交通擁擠，平日嚴肅的警察大人，化身一變就成了親切和藹可親的導護爸爸及導護媽媽認真執行護童勤務，經由交通疏導可以使駕駛人放慢車速，保護過馬路孩童之安全。除此之外並關懷留意在學校外逗留或落單的學童，提供協助、防止意外發生。

三峽分局長王順益表示：執行國民小學上、放學安全維護工作勤務，確實有極大的助益，特請同仁落實執行護童勤務，以確維學童安全及校園周邊交通順暢；另也持別呼籲家長，開學日送小朋友到校時，千萬不要違規停車，共同維護學童安全。

(中時)