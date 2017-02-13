交長拔蔥做蔥油餅初體驗 完美失敗
交通部長賀陳旦力推生態旅遊，今天到宜蘭體驗拔蔥、做蔥油餅，第一次就把蔥拔斷，做蔥油餅時，因蔥放太多，撐破麵皮，但過程有趣又有意義，堪稱完美失敗。
世界旅遊組織將2017年定為生態旅遊年，強調在地生態，這也是今年交通部推動國民旅遊的重點，賀陳旦今天走訪宜蘭三星社區行健村，體驗有機生態小旅行。
賀陳旦說，以往台灣推動旅遊，在高度政策化、團體化下，很快有效果，但不知不覺對生態犯了錯，不但產品集中且單一，重覆消費下，對業者也是傷害。
賀陳旦盼從生態旅遊協助旅遊業者升級朝多元化發展，讓國內外旅客對台灣農業都有高度新鮮感，旅遊後能一再回味。
賀陳旦親自下田摘可立即生吃的有機玉米筍，還拔了出名的三星蔥，卻頭一次拔蔥就把蔥拔斷，在老農指點下，第二次終於掌握技巧，將手中握的蔥在土裡搖晃一下，終於順勢拔起。
用三星蔥做出最具口碑的產品就是蔥油餅，賀陳旦偷得浮生半日閒，除了拔蔥，也不忘像一般遊客，用三星蔥DIY做蔥油餅。
賀陳旦說以前幫媽媽做過蔥油餅，但他和麵手法生澀，在放蔥料時，抓了一大把，結果撐破蔥油餅麵皮，自認製作失敗。
不過，賀陳旦相當滿意看到行健村推廣有機作物的用心，除了是生態旅遊的好地點，還可教育消費者，讓他這趟有機生態小旅行有趣又有意義，還留下完美回憶。1060213
(中央社)
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