最強助選員 柯文哲媽媽狂扣200里長

台北市長柯文哲表態拼連任，母親何瑞英成「最強助選員」，為傾聽基層聲音，已親自撥打給北市200名里長。她接受中央社訪問時說，「兒子要選，當媽媽的當然要全力支持」。

2018縣市長選舉雖然還沒正式啟動，但前哨戰已悄悄開打。柯文哲日前表態力拼連任台北市長，母親何瑞英則瞞著柯文哲，偷偷化身「最強助選員」，已在新竹親自撥打長途電話給台北市數百名里長，就為了傾聽基層聲音。

根據民政局統計，台北市一共有456名里長。何瑞英今天接受中央社訪問時說，目前她已經打了約200名里長，主要是想聆聽地方里長意見，因為里長代表的就是基層聲音。

「兒子要選，當媽媽的當然要支持」，何瑞英感性的說，柯文哲目前也快60歲了，好命一點現在早已經當阿公，雖然不贊成孩子投入選舉，但既然要選，當媽媽的還是要全力支持，可是她對台北市並不熟悉，所以想先透過里長，來了解孩子的事情。

何瑞英也說，打電話的過程也曾經被里長罵過，但只要對方願意跟她聊天、聊柯文哲，她都很願意傾聽，因為施政如果不好，首當其衝被里民罵的就是里長。

至於柯文哲是否知情母親默默在背後替他助選？何瑞英尷尬的說，「之前是有跟兒子提到想跟里長溝通，不過還沒跟他說已經打了200多個里長」。

曾接到何瑞英電話的中山區正守里長林洳萱笑稱，她接到柯媽電話時「嚇了一跳」，不過柯媽就只是很單純的向他們拜年、感謝這兩年來照顧柯文哲等語，並沒有特別提到選舉事務。

民進黨台北市議員顏若芳受訪時表示，與選區里長閒話家常時，發現多名里長都有接到柯媽電話，但也因為這是柯文哲上任兩年以來有里長首度接到柯媽新年恭賀電話，大家的反應都是「又驚又喜」。1060213

(中央社)