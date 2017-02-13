除了愛情 情人節有可能碰到這件事

2月14日情人節有可能會遇上愛情，不過，澳洲、馬來西亞和新加坡有關部門都警告，對寂寞人兒來說，當天也是被騙損財的高峰期。

「洛根記者報」（Logan Reporter）和法新社報導，澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）表示，愛情騙局讓人損失的金錢比任何詐騙活動都多得多，而年齡在45歲以上的人最容易上當。

這類騙子偏好在社群媒體尋找目標，其中尤以臉書最普遍。

ACCC的詐騙觀察單位去年接獲4100名澳洲人報案，表示遇到了約會和愛情騙子，損失金額達1900萬美元（台幣近6億元）。這是澳洲各類型詐騙案中，被騙金額最高的。

馬來西亞和新加坡警方也在吉隆坡聯合宣布，他們聯手行動打擊詐騙尋找伴侶民眾的集團，逮捕了包括11名奈及利亞人在內的27名嫌犯。奈及利亞原已因海外金融詐騙案而臭名昭彰。

澳洲競爭暨消費者保護委員會說，2016年獲報的約會和愛情詐騙案比前一年上升了逾1/3；與2015年相比，損失金額據報增加了300萬美元。

ACCC副主席芮卡德（Delia Rickard）聲明說：「愛情騙子越來越懂得控制人，所以今年情人節你若要在網上尋愛，非常重要的一點是要能察覺出不對勁。」

「騙子會提供非常可信的個人資料，包括盜用真實且可信人士的身分。」

芮卡德表示：「如果你遇到看似完美到不行的對象，就多做一些功課，看看是否真有其人。」

她同時警告，要小心那些很快就展現強烈情感的人。

為防範愛情騙局，ACCC詐騙觀察單位提出以下建議：

--絕對不要提供你的財務情況，或是匯款給你在網上碰到的人。

--在谷歌圖片上搜尋，確認每一張照片的真偽。

--當詐騙者為了避免身分曝光而傾向使用私人電郵或電話時，要非常小心你已從約會網站下線。

--不要分享私密照或使用網路攝影機拍攝私密影像，這麼做有可能遭到勒索。（譯者：中央社周慧盈）1060213

(中央社)