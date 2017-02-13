不懼時局動盪 歐盟上調歐元區成長預測

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儘管面臨英國脫歐及川普領導的美國新政府造成的「特殊風險」，歐洲聯盟今天仍上調歐元區經濟成長預測。

法新社報導，歐盟執行委員會（EC）在冬季經濟預測中表示，由19國組成的歐元區，2017年將成長1.6%，並在2018年再成長1.8%，高於秋季所作預測，先前預測2017年將成長1.5%，2018年成長1.7%。

主管經濟事務的歐盟執行委員莫斯柯維奇（PierreMoscovici）表示：「歐洲經濟體在過去1年經歷的多次震盪中證明其韌力。」

「然而面臨如此高度的不確定性，我們利用所有政策工具來幫助經濟成長，比過去更為重要。」（譯者：中央社廖禹揚）1060213

(中央社)