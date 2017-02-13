屠宰場雞隻疑似禽流感 高市凍存3033隻
高雄市湖內區屠宰場今天傳出來自雲林縣的雞隻疑染禽流感，市府動物保護處採樣送驗並勒令凍存已宰殺的3033隻雞，等採驗後做後續處理，同時執行場區內外消毒。
動保處長徐榮彬指出，接獲家禽屠宰場屠檢獸醫師通報，有一批來自雲林縣東勢鄉家禽牧場待宰雞隻，於屠宰前出現雞群大量死亡；雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位都呈現明顯潮紅現象，經判定疑似感染禽流感病毒。
動保處為迅速掌控疫情，動保處隨即派員到屠宰場，並採樣將檢體送往淡水家畜衛生試驗所檢驗，以確診病例。
徐榮彬指出，入冬以來，高雄市轄內未傳出禽流感疫情，這次家禽屠宰場通報病例應屬特殊個案，動保處同步追查雞隻源頭，並通知相關單位配合追查實際流向。
動保處同時要求業者凍存所有雞隻，不得輸運或販賣，等候採驗結果。
動保處呼籲民眾遵守「四不一要」原則；不靠近、接觸、餵食野生鳥禽；不至疫區參觀鳥禽，賞鳥時也不靠近、不碰觸鳥禽屍體；不私自攜帶鳥禽入境與購買來路不明鳥禽；不野放或放生鳥禽；接觸鳥禽或排遺後要立即以肥皂清潔雙手。1060213
(中央社)
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