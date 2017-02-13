台灣燈會落實分類 垃圾量比預期減少1／2

我要評比

台灣燈會垃圾分類很落實，垃圾量比預期少很多。（許素惠攝）

呼應「友善大地、燈會原鄉」主題，強調人與土地的友善關係，2017台灣燈會首創《台灣燈會環保公約》，要求340家相關廠、攤商簽署，加強環境維護自主管理，打造無汙染又舒適的賞燈環境，垃圾也減少不少。

縣環境保護局林長造指出，原先預估燈會期間每日垃圾量平日約15噸、假日20噸。從北港燈區本月7日開燈算起，直到12日，主、副兩燈區垃圾量至少90噸，但總清運量只有43公噸，其中資源回收9公噸、廚餘8公噸，實際產生的垃圾只有26公噸，加上美食區委外清運共20噸，足足少了一半的垃圾。

縣長李進勇提醒遊客，賞燈的同時也請舉手之勞做環保，燈區內設有垃圾桶及資源回收桶，請配合做好分類，讓每一位賞燈遊客都能享有優質的賞燈環境。

(中時)