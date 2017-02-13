疑施工不慎釀台9線五結段路面塌陷 北上交通中斷

台9省道88公里因路面塌陷，造成北上交通中斷。（李忠一翻攝）

路面塌陷範圍約有5平方公尺，深度約1人深。（李忠一翻攝）

宜蘭縣政府工務處已通知工程單位處理，盡快在明天傍晚前復原。（李忠一翻攝）

今天（13日）傍晚6時許，台9線88公里處北上路段，疑因在施作汙水下水道工程時，自來水管在施工時斷裂，自來水不斷溢出，因自來水掏空導致塌陷，造成北上交通中斷。

宜蘭縣政府工務處指出，塌陷面積約有5平方公尺，深度約1人深，已通知工程單位緊急處理，讓塌陷面積不再擴大，此外，由於北上車道不通，因此南下車道留一條給北上使用，盡快在明天上班前復原。

(中時)