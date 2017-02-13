台北國際書展13日落幕 「公民書區」獲好評
第25屆台北國際書展於2月13日圓滿閉幕，共有59個國家參展，國內外621家出版社參與這場年度文化出版盛會，總參觀人次為58萬人次。明年書展主題國為以色列，適逢其建國70週年，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭(Asher Yarden)也特別到場邀請大家明年一定要來參觀台北國際書展。
文化部政務次長丁曉菁表示，文化部於今年書展做了多樣創新嘗試，許多民眾反應，今年展場變得不太一樣，少了大賣場式的叫賣喧嘩，喇叭與擴音器消失了，取而代之的是友善溫馨的空間與更為從容的閱讀環境，展場書香味更加濃厚，熱鬧但不吵雜，帶給民眾不同於以往的人文饗宴。
在文化部積極邀請下首創的「公民書區」，也成為展場最吸睛的書區，透過臺灣獨立出版、獨立書店及NGO團體的創意，在展位設計及活動辦理上獲得民眾一致好評，不論在創意或是舒適度，都讓讀者非常滿意，也增加了逗留展位，閱讀及購買其出版品的意願。
(旺報)
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