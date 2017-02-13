醫療補助證嬰兒 北市將補助輪狀疫苗費

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北市衛生局今天表示，目前正規劃補助北市領有兒童醫療補助證的嬰兒輪狀病毒口服疫苗費用。

衛生局指出，嬰幼兒若感染輪狀病毒，常會嚴重腹瀉，甚至有腸胃炎，正在規劃補助出生滿6至32週、且領有醫療補助證嬰兒接種。

衛生局表示，對台北市第一類及第三類兒童醫療補助證的嬰兒採定額補助，領有北市第二類兒童醫療補助證（低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案）的嬰兒則全額補助，預估每年將有2萬8000名嬰兒受惠。

衛生局表示，定額補助即各醫療院所依原訂價格收取差額，不影響醫療院所收費，目前有100家醫療院所表示願意加入，若有相關疑問，可撥打衛生局預防接種專線02-23754341洽詢。1060213

(中央社)