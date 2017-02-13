全聯會：赴右駕國旅遊 公共運輸最保險

日前有台灣旅客在日本自駕發生死傷車禍。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽說，台灣是左駕，到右駕國旅遊，若路況不熟，還是搭公共運輸最保險。

李奇嶽說，日本是台灣民眾出國旅遊人數最多的國家，加上日本租車都有提供導航配備，有些地方例如沖繩甚至可使用台灣駕照，不少自由行旅客都想體驗自駕遊。

不過，李奇嶽說，從習慣左駕的台灣到右駕國家開車旅遊，一定會面臨視野感的變化，例如在台灣大轉彎往左、小轉彎往右，在日本則剛好相反，尢其進入圓環後，方向感很容易錯亂。

李奇嶽建議，到日本等右駕國，如果路況不熟，還是搭公共運輸最保險，或是租有配駕駛的車輛，如果堅持自己開車，行前一定要做功課，不能只依賴導航，開車時盡量車速放慢並留意四週狀況。

李奇嶽提醒，在國外發生意外，要記得留下醫生診斷証明及醫院收據，回台灣後請領部分健保及商業保險給付。1060213

(中央社)