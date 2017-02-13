高雄市長選舉 陳菊：反對有什麼接班人
2018高雄市長選戰，高雄市長陳菊的態度備受關注，陳菊今天表示，她是走過民主道路的人，本來就反對有什麼接班人，只要透過民主進步黨內的機制脫穎而出，她都支持。
2018高雄市長選舉，民進黨已有立法委員劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁與林岱樺表態參選，邱議瑩則在評估中。
外傳陳菊力挺擔任過高雄市副市長的劉世芳，陳菊今天接受廣播專訪時說，劉世芳是高雄市政府團隊的成員，如果高雄世界運動會到今天讓所有人念念不忘、有光榮感，都是劉世芳在世運會扮演總執行長的角色。
陳菊指出，民進黨很多人要選，她公開態度都是歡迎大家盡力對高雄承擔，而劉世芳曾是高雄市府的團隊，劉世芳有跟她表達過想選，另也有其他一兩人有跟她表達要參選，她都歡迎，但民進黨內都有黨內初選機制，只要透過機制脫穎而出，她都支持。
對於劉世芳是否為自己指定接班人？陳菊說，絕對沒有什麼接班人，「像我們走過民主道路，本來就反對有什麼接班人」主持人追問是否有用行政資源偏袒劉世芳？陳菊說，絕對沒有。
總統府秘書長懸缺多月，傳出台南市長賴清德是蔡總統考量人選，陳菊說，總統可能在等待更適合的人選，主持人追問，是否有考慮台南市長賴清德？陳菊說：「應該賴清德也是她考慮的人選」，主持人又追問，所以真有找賴清德？陳菊則補充：「很多優秀的人都是她考慮的」。
對於台北市長柯文哲指賴清德2020年要選總統，陳菊說，這是不對的，賴清德沒有這個打算，任何人對賴清德未來規劃做發言都不適當，也沒有權利。
至於賴清德究竟要不要選新北市長？陳菊未正面回應，只表示「下次妳請他來好好拷問他」。1060213
(中央社)
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