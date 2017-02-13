克宮：7月G20峰會前 蒲亭可望會川普
克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可望在20國集團（G20）於7月間召開峰會前，會晤美國總統川普，然而截至目前並沒有具體計畫。
路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透過電話會議告訴記者，白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和俄國駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）在電話中並未討論解除對莫斯科制裁事宜。
白宮國安顧問與俄使通電話，成了美國當前的爭議性話題。（譯者：中央社劉文瑜）1060213
(中央社)
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