台日花卉團體結盟 有利開拓日市場

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台灣區花卉輸出業同業公會理事長林欽勝今天率團在東京拜訪日本切花輸出入協會，並於下午與日方協會會長西尾義彥簽署姊妹會合作協議，以促進台日花卉業發展。

林欽勝今天與日本切花輸出入協會（進出口協會）會長西尾義彥出席兩會的姊妹會合作協議簽署儀式。駐日代表處經濟組組長張厚純及東京台灣貿易中心主任吳俊澤等2人擔任見證人。台灣區花卉輸出業同業公會的常務理事劉水金、吳淵璋、黃淑琴、賴本智等人也出席。

台日兩國花卉團體以花卉業界的發展為目的，加深雙方信賴及友好關係，基於互助、互惠，共進互利為目的，簽署合作協議。

林欽勝表示，未來兩會將可依此合作協議為基礎進行互訪、共同舉辦交流活動，也在未來攜手共創新需求、期待持續推廣花卉教育、異業結合等多元化促銷，並透過雙方溝通、及時反映出口狀態、說明花卉供給量及提供花卉栽種統計數據，以增進資訊交流、共進互利。

林欽勝認為，台日可一起攜手合作，讓花卉業更上層樓，共同行銷台灣花卉、提高台灣花卉品牌知名度、促進台日花卉業界的發展。在農委會、農糧署與國貿局的支持下，台灣區花卉輸出業同業公會將持續推廣、促銷台灣花卉。

台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌表示，台灣出口到日本最多的是蘭花苗，主要切花有文心蘭，蝴蝶蘭，火鶴，洋桔梗，萬代蘭等。台灣出口到日本最多的苗木是馬拉巴栗（發財樹）。

去年，台灣的文心蘭外銷突破了3000萬支，占日本全部進口量的90%。如果包括日本本地業者生產的文心蘭的話，台灣文心蘭在日本約占整體7成的文心蘭切花市場。

日本一般社團法人日本切花輸出入協會對日本花卉產業的卓越貢獻已近30年，並以擴大日本花卉市場為目標，不斷地增進市場活絡，在切花業界有舉足輕重的影響力。

西尾表示，日本切花輸出入協會與外國合作的對象，第1個案例就是與台灣合作。藉由與冬天也很溫暖的台灣合作，可給台灣方面更知道日方的需求，擴大台灣花卉在日本市場的交易。

此外，張厚純表示，締結姊妹會是踏出第一步，首先要恢復花卉在日本市場的占有率，並開拓市場。透過合作，一同努力的話，必有成果。1060213

(中央社)