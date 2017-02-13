林承飛捐薪水 回饋桃園母校
Lamigo桃猿隊選手林承飛，2015年將職棒第一份薪水捐給母校仁善國小棒球隊後，13日再透過母親林梅英，捐給母校仁善國小、新明國中棒球隊各5萬元的訓練經費，以感念母校球隊的裁培，同時希望拉拔更多優秀的學弟。
桃園市龜山國小及新明國中，在去年桃園盃少棒暨青少棒錦標賽奪下冠軍。龜山、中平、仁善、華勛及錦興等5所國小組成的少棒聯隊，去年更拿下花蓮台彩威力盃冠軍。桃園市隊伍去年共奪下7座冠軍。市政府13日表揚這些傑出棒球隊，由桃園市長鄭文燦授獎。
桃園市選手林承飛，高中畢業後加入桃猿隊，簽約時每月薪水5萬，他將前3個月薪水回饋給母校球隊作為訓練經費，13日在表揚活動上由林梅英代表，各捐5萬元給仁善國小與新明國中棒球隊。林承飛則透過視訊，勉勵學弟「好好加油，不要受傷，聽教練的話，盡力去做」。
桃園棒球教父張滄彬說，承飛家境不好，加入桃猿隊之初，父親身體欠安，卻能無私付出，深具飲水思源精神，值得學弟們學習。
林承飛的啟蒙教練紀順彬說，承飛是貼心、上進的孩子，從小自我要求高，雖然家庭經濟不寬裕，他仍捐出薪水回饋母校。大家對他的這份心意，非常高興，祝福承飛在職棒更上一層樓，打出屬於自己的指標。
(中時)
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