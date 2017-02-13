國道後龍段兩旁火燒山 幸未影響國道行車視線

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我要評比

用路人在國道拍下兩旁火燒山情況。（黎薇翻攝）

苗栗縣後龍山區今天發生多起火燒山火警，警消疲於奔命打火，用路人傍晚行駛國道三號後龍路段，發現兩側山頭竄出熊熊火光與濃煙，所幸火警現場與國道都有段距離，未影響行車視線。

(中時)