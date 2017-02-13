開學首日！永和分局關心學童上、下學安全

永和警分局守護孩童上、下學安全。（葉書宏翻攝）

永和警分局守護孩童上、下學安全。（葉書宏翻攝）

永和警分局守護孩童上、下學安全。（葉書宏翻攝）

寒流逐漸遠離，春回大地，今（13）日亦為全國中、小學開學日，本分局為轄內竹林小學（中正橋派出所） 、頂溪、及人小學、永平國小（新生派出所）、永和國小（永和派出）及秀朗國小（得和派出所）等6所學校比照往例編排護童勤務，負責學童安全及交通疏導等任務。

為維護學童安全，永和警分局在各國小編排護童專案勤務外，轄內各所並結合義交、校園志工及導護媽媽等79人次，分別擔服本轄6所小學上、放學校園週邊交通勸導勤務。執行本項勤務同仁除站立於明顯位置，指揮或疏導交通，勸導違規停車等情形發生，並關懷留意在學校外逗留或落單之學童，適時提供協助，且隨時留意有無可疑人士，除防止意外發生亦確保學童安全。

永和警分局分局長葉爾煙表示，永和區交通狀況本來就比較容易壅塞，上午7時30分前，是各國小家長送學童上學的熱門時段，常因此造成交通大打結。雖然，各校會有導護老師及志工在校園外引導小朋友進校，但家長開車或騎車的短暫臨停都會導致塞車。

葉爾煙呼籲家長，接送學童上學時，請避免違規停車，或是可以考慮分散送小朋友到校時段或搭乘大眾交通工具，共同來維護學童安全與交通順暢。

(中時)