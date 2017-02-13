周志懷卸陸社科院台研所長　楊明杰接任

北京消息人士透露，屬中國大陸官方涉台智庫的中國社會科學院台灣研究所長今天異動，原任所長周志懷退休，由專長為國際關係的中國現代國際關係研究院副院長楊明杰接任。

1956年6月生的周志懷，自2016年520以後，北京涉台圈中就流傳他將退休，原因一度被認為是他520當天對總統蔡英文就職演說有關兩岸政策的評論「調子錯誤」。但經證實，周志懷當天的發言，並未超出北京的論調。

在此之後，周志懷同年11月30日在廣西桂林出席第3屆兩岸智庫學術論壇時曾表示，「九二共識」文字表述具可替代性，中國大陸不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。但新共識中的核心要素，即「大陸與台灣同屬一個國家的內涵」則不可替代。

消息人士表示，接替周志懷的楊明杰是中國大陸國際關係學者，並非涉台學術領域出身。

楊明杰1965年生，北京大學國際關係學院博士，曾任哈佛大學費正清研究中心訪問學者及日本世界和平研究所研究員。

他接任社科院台研所長前，則擔任中國現代國際關係研究院副院長、中國軍控與裁軍協會（CACDA）理事、亞太安全合作理事會（CSCAP）中國委員會委員。

在中國現代國際關係研究院期間，楊明杰曾任軍控與安全室主任、反恐怖研究中心主任、安全與戰略研究所長等職。此外，他也曾於2009年來台參加主題為「變動中的國際安全情勢與安全思維」座談會。1060213

(中央社)