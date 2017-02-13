金門大橋又開工 拚2019年底完工
金門大橋新建工程一波三折，5年來做做停停，讓海內外鄉親看了好著急。行政院公共工程委員會主委吳宏謀今（13）日實地勘查，替新承商加油打氣外，也期許最好能縮短工期，將完工日期從2020年9月提前到2019年底。
連接大、小金門，含引道全長5414公尺，原總工程經費73.85億元，被定位為國內首座特殊橋梁的金門大橋，自工程招標後即波折不斷，先是前後招標5次，始由樺棋營造得標，卻因遭檢舉資格不符，又重新辦理招標，經歷3次流標後，才由國登營造得標。
但因國登的人力、機具和經驗均不足，施工期間發生多起工安意外，有3名工人喪命，交通部國工局限期改善未果，在去年6月29日以延誤履約情節重大為由，終止契約、接管工地及重新招標。在4次流標後，去年11月28日始由東丕營造得標，12月28日開工，預定2020年9月25日完工。
行政院公共工程委員會主委吳宏謀今天跨海履勘，要求新承商不能再發生任何工安事件，並
希望大家拚一下，將完工時程提前到2019年底。
縣府秘書長林德恭表示，金門大橋修正後總經費約90億元，並已將沒入前廠商履約保證金納入計畫額度，預估經費不足4至5億元，期待在中央支持經費下，讓大橋如期如質完工，也盼望績優廠商東丕營造拿出「只許成功，不許失敗」的精神，全力達到零工安事故的目標，讓中央和地方政府都不再遭到質疑。
國工局指出，目前東丕營造正進行工區整理、圍籬架設、施工棧橋整修、丁類危險性場所申請審查及混凝土拌和廠整建等初期動員工作，未來半年工作除施作引橋段上部結構及基樁外，也將積極投入深槽區基樁工作，以利提升工程進度及預算執行。
另東丕營造除自有3艘大型平台船及2艘動力拖船外，已再購買2艘新加坡籍各800噸、650噸起重船，未來將視工作進度及需求，租用或購買大型工作船。
(中時)
關鍵字：金門大橋
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