顏值最高桃捷試乘團 亮相

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機場相關單位員工代表一起試成機捷，由於各公司派出正妹穿制服到場，吸引眾人目光，被稱為顏值最高的試乘團。（陳麒全攝）

華航地勤人員受邀著制服試乘桃捷，在進站時吸引旅客目光，被誇是顏值最高的試乘團。（陳麒全攝）

桃園大眾捷運公司13日邀請桃園機場各航空公司及機場各單位試乘機場捷運，桃園市長鄭文燦當場宣布，往返桃園機場內3個車站都不用付費，另機場各單位300人以上團購機捷季票可以打5折優惠。

桃園大眾捷運公司13日下午1時30分邀請桃園機場公司、中華航空公司、長榮航空公司、昇恆昌免稅店、采盟免稅店、航聯會成員、以及機場相關單位員工代表一起試成機捷，由於各公司派出正妹穿制服到場，吸引眾人目光，被稱為顏值最高的試乘團。

(中時)