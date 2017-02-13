限韓令影響？ 《奔跑吧兄弟》宣布正式改名

《奔跑吧兄弟》第5季將於近期開始錄製。（圖／取材自奔跑吧微博）

《奔跑吧兄弟》第5季開始，正式改名為《奔跑吧》。（圖／取材自奔跑吧微博）

大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》（簡稱：跑男）自2014年買下韓綜《Running Man》版權製播，經常登上同時段節目收視冠軍，至今已播畢4季，第5季也將於近期開始錄製，不過，近日因受限韓令影響，節目宣布正式改名為《奔跑吧》。

《奔跑吧兄弟》今（13日）在官方微博宣布：「《奔跑吧兄弟》全新升級，更名為《奔跑吧》」，而原本的英文名「Running Man」也改成了「Keep Running」，雖沒解釋原因，但明顯是受到禁韓令延燒。

對此，大部分觀眾認為節目名稱異動沒影響，只要班底不變就好，而在此之前曾傳女成員Angelababy因生子將退節目，改由女星迪麗熱巴加盟，但據悉Baby只是缺席前幾期的錄製，期間會找幾位新人替補，等她身體狀況恢復後，就會再次回歸節目，並不會退出《跑男》。

(中時電子報)