新聞深喉嚨》「川習」來電 「川安」握手 台灣還有戲嗎？

中天新聞提供。

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美國總統川普與日本首相安倍晉三週末會面，握手一握18秒，成為網路瘋傳的趣味畫面。安倍夫婦還與川普夫婦一起搭乘美國「陸戰隊一號」，一起打了5個小時高爾夫球，貌似氣氛融洽，而在會談的具體結論上，川普並沒有如早先放話，再度對日圓匯率開砲，讓美日金融市場都暫時鬆了一口氣。但值得注意的是，就在「川安會」同時間，北韓又朝日本海方向試射了彈道飛彈，而安倍也當場獲贈「大禮」，就是川普當場保證，面對北韓飛彈試射，絕對站在日本這邊。再加上川普本人親口重申「尖閣群島」適用美日安保條約，安倍這一趟，能算是大有斬獲嗎？而我國總統府在川普作出以上宣示後，又再度發了一份聲明，說：「釣魚台列嶼屬於我國領土」，然後呢？

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「川安會」期間，川普的言行舉止，甚至立場態度都從一個「民粹式」的候選人，回到了傳統美國立場。而更受矚目的美陸關係，原本一度冷淡，甚至被預期可能衝突，川普也在上週五無預警地閃電回歸「一中政策」。根據《路透社》報導，是深受新任國務卿提勒森影響，接受遵守一中政策「是正確方向，且是對美中關係與區域穩定的正確作法」，最後成功說服了川普。而同一篇報導還寫到，此事另一關鍵角色則是國家安全顧問佛林，消息來源表示，佛林3日才與大陸國務委員楊潔箎通過電話。中國大陸向華府釋出信號，在川普重申一中政策前，習近平不會與川普通電話，雙方關係也無法改善。一度，「川蔡熱線」看似要打亂整個東亞，甚至世界局勢，但從美國國防部長馬提斯，到國務卿提勒森，乃至於川普本人，最後還是回到了美國傳統立場，這該怎麼看待？

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H5N6禽流感疫情擴大！繼花蓮鴨隻爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，農委會防檢局12日證實原本疑因飼料問題而造成三千多隻火雞死亡的台南六甲區火雞場，確診也是感染會傳人的H5N6病毒；面對不僅水禽、陸禽都發現H5N6病毒，而且東部、西部都有禽場淪陷，農委會除將對涉及隱匿未通報的火雞場業者依法開罰外，行政院長林全終於在13日下午進入了「中央災害應變中心」，提高防疫作業至全國層級。問題是，2月1日，雲林縣虎尾的火雞場就已經驗出驗出H5N2高病源禽流感，3日，麥寮土雞場也淪陷，這段期間，主管機關前農委會主委曹啟鴻恍若無事，地方政府噤聲，行政院則忙著改組，結果一拖拖了13天後才要開防疫應變會議，其中有人隱匿拖延？還是能力不足，誤判疫情？

疫情沒人管意外嗎？過去兩週來，中央，是蔡總統與新潮流針對閣員人事角力；地方，初選前哨戰早就「黨內互打」遍地烽火！一席高雄市長，光是民進黨內就已有立委劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁與林岱樺表態參選，另外立委邱議瑩也在評估中。現任市長陳菊13日接受媒體專訪，被問起她力挺嫡系劉世芳幾乎是公開的秘密，甚至槓上蔡總統力挺的陳其邁。而春節期間，高雄市街頭掛了400多塊劉世芳看板，號稱花了兩億元，「兩億芳」的耳語不脛而走，正是黨內殺到見骨的攻擊。陳菊除了重申自己沒有「接班人」，也批評這樣的攻擊「不好」。但同一場專訪中，陳菊還幫台南市長賴清德「找工作」，爆料說他是蔡總統考量的總統府秘書長人選。《新聞深喉嚨》在此要幫百姓們問一句，距離2018選舉還有一年半，民進黨除了搶位子，拚卡位，到底還有沒有人把心思放在政務？

正事不幹，胡搞瞎搞！由台中市主辦的「2017台中東勢新丁粄節」上週末開跑，市長林佳龍在記者會宣傳，並享用「創意新丁粄」，只是原本應充滿喜氣的紅色新丁粄，竟然做成綠色的，像是清明節上墳所用的艾草粄，被批「不尊重傳統、拍馬屁」，台中市客委會主委劉宏基解釋：「這是為了記者會宣傳所做創意新丁粄」、「文化活動不分顏色」，但東勢在地客家鄉親聽了更火，嗆聲：「大喜之日送你涅粄(墓粄)」！「還我從小到大熟悉的新丁粄節」！民進黨執政真的很有事，連塊「紅粄」也非要「染綠」，馬屁拍到這種程度，真的比較有快感嗎？

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(中時電子報)