防範恐怖情人暴力 避免打卡手機定位

新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，親密關係暴力、約會暴力，要打113求助，未同居關係遇暴力，可聲請保護令，受暴者避免臉書打卡或手機定位，慘遭追蹤。

恐怖情人、分手暴力事件頻傳，俗稱「恐怖情人條款」的家庭暴力防治法63條之1，已經實施已1年。

市府家防中心呼籲，情侶們在14日歡度情人節時，別忘安全尊重的互動，是雙方維繫關係的基礎，交往中的男女「愛要零暴力」，若雙方確實因個性、興趣、理念不合分手，也要調適面對，和平理性處理。

萬一對方出現言語恐嚇、跟蹤、騷擾等行為，都須小心留意，這些都是嚴重暴力傷害的前兆，必須提高警覺，懂得自我保護，

家防主任許芝綺強調，這些恐怖情人包括有女同志之間的感情糾紛，也有女友分手後，回到男友住處帶回寵物，卻遭到暴力與烈火焚身。

許芝綺強調，受暴者一定要勇於求助，因為孤軍奮戰會讓自己身陷險境，面臨對方死纏爛打，要記得留下言語恐嚇、騷擾或跟蹤的證據，如手機的簡訊或line、email內容等，尋求專業人員的協助和親友的支援，將可為受暴者建立起防護網。

新北市家防中心統計，自民國105年4月至12月止，受理未同居親密關係，暴力通報案件有225案。其中，受害者中女性有211人，比例為93%，男性有15人，比例為6%。

以受暴型態區分，受「肢體虐待」有130人、受「精神虐待」有129人，有遭受「性虐待」3人，及「經濟控制」1人。

家防中心分析，施暴因素以分手而施暴佔了最高比例，有31%。其次為「感情因素」佔22%，包含懷疑對方外遇、對感情不忠等，「個性不合」佔21%，「財務支配及經濟狀況」佔7%，「酗酒、吸毒、不良嗜好」合計佔7%。

許芝綺說，在社政及警政的協助下，有60案獲得法院核發保護令。社工員在受理通報求助後，會與當事人個別討論如何因應處理。

保護令核發下來後，如當事人還是學生身分，要讓老師和校方知情，以協助防範；若在職場，要讓公司主管及同事瞭解，以共同協助維護安全。1060213

(中央社)