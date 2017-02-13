戀愛零經驗 關詩敏上月老廟求好姻緣獲3聖筊

關詩敏（右）、Erika劉艾立在果陀音樂劇兩女搶一男。（果陀）

關詩敏、Erika劉艾立在果陀音樂劇兩女搶一男。（果陀）

果陀劇場睽違五年再度掀起音樂劇風潮！由曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、Erika劉艾立主演的大型中文音樂劇《愛呀，我的媽！》四月票房已搶售一空，拿下TIFA（台灣國際藝術節）最快售票紀錄，日前緊急加開九月加演場。西洋情人節即將來到，女主角關詩敏也將在舞台上與Erika劉艾立二女搶一男，關詩敏戀愛零經驗，純情被動令身邊人不可置信，日前前往月老廟第一次求得三次聖筊，讓她又驚又喜，期待好事將近。

關詩敏15歲來台發展歌唱，一直苦無姻緣，對於戀愛的美好回憶都是暗戀情結，被動又害羞的她堪稱「暗」著來！談到理想對象，因關詩敏十分崇拜爸爸，爆料爸媽現在仍在外恩愛牽手，讓她好生羨慕，情人節暫無對象，但已編織圍巾給爸媽，希望未來能再快快編織給另一半。

華納女聲Erika劉艾立擁有清亮歌喉，第一次詮釋音樂劇就是詮釋心機女，Erika劉艾立表示很挑戰！ Erika劉艾立表示自己是不喜歡爭奪的人，若好友跟她愛上同個男生她一定讓給對方，這次要在《愛呀，我的媽！》劇中要飾演充滿嬌氣的正牌女朋友又要護航愛情，跟蹤、偷聽，無所不來，只能對小三歲的關詩敏說聲「不好意思」啦！

(中時)