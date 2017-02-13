竹山鎮延平公墓 地方達共識不建殯儀館
南投縣竹山鎮延平公墓，是否要不要建殯儀館，引發地方人士關注，縣議員張志銘邀集民眾座談化解紛爭，達成3項共識，不蓋殯儀館、原有納骨塔收益要回饋社區、請縣府和公所研擬振興經濟方案；竹山鎮長黃丹怡也承諾，任內不建殯儀館。
針對竹山鎮延平公墓（13公墓）是否興建殯儀館，地方人士在延平老人會座談；張志銘強調，希望任何公共事務不要拍板定案後才召開公聽會，而要事先主動找人民溝通、達成共識再進行行政程序，以免徒增不必要的社會成本。
延平里長吳啟明表示，考量學校、農作物汙染、景點做生意因素，絕對反對；社區理事長林鴻義也持反對立場；老人會長劉明川除反對外，更要求要有納骨塔回饋在地方案及解決塞車問題。
代表會副主席林賜學，代表劉滿足、楊長浩也表態反對；黃丹怡表示，縣府曾來函詢問，但她已經反對並回覆公文，任內絕不會做。
(中時)
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