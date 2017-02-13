竹市辦校園午餐四章一Q 林聰賢將訪視
農委會今年9月推動「四章一Q」政策，新竹市配合農委會政策，2月率先爭取試辦，期間經費由中央支應。市長林智堅明日將和主委林聰賢前往三民國小，了解學校午餐辦理情形。
為從源頭管控校園營養午餐安全，並提高國產農產品市占率，農委會將於9月推動「四章一Q」政策。「四章一Q政策」是指學校午餐採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章，以及QR code追溯系統的國產生鮮食材(蔬菜)。
「提供本市學童良好的午餐品質，是市府的職責」林智堅市長指出，新竹市有44所學校4.6萬學生。在還沒有試辦「四章一Q」前，市府與團膳業者簽訂的契約中，已明確要求蔬菜品質必須具備CAS、吉園圃、產銷履歷農產品標章，或至少提供農藥殘留檢驗合格證明，三家業者均已取得生產追溯QR code，「新竹市走在全國前面，為學生午餐健康把關。」
為有效推動四章一Q政策，市府已積極與學校營養師、團膳供應廠商宣導相關政策內容。農委會也允諾協助試辦期間完備食材，並輔導農民就地取得生產履歷追溯（QR code）或標章認證，讓政策順利推展。
對於林聰賢主委明日來到三民國小了解學校午餐辦理狀況，並了解四章一Q政策推動情形，林智堅表示感謝，也期盼中央協助新竹市預作準備，提昇學生午餐品質。
教育處體健科表示，市長上任後重視校園午餐品質，每年補助近3億元午餐費用，設有16名營養師「專業監督管理」、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓「午餐資訊透明」。去年也配合學校衛生法，實施學校午餐採用非基改食材政策，種種積極作為，讓新竹市榮獲教育部國教署104學年度校園午餐輔導訪視績優縣市。
此外，市府透過食育方舟、食物森林等食農教育方案，「從土地到餐桌」，培養孩子選擇食材的能力與正確的飲食習慣，拉近孩子與土地的距離。教育處強調，新竹市孩子的午餐不但營養且健康無虞，對於四章一Q政策將和農委會合作推動，努力落實。1060213
(中央社)
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