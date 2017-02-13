讓穿山甲增重賺暴利 陸嫌犯注射水泥
在中國大陸，野生穿山甲屬於保育類動物，有違法販售者為了讓穿山甲增重或保持賣相，竟然在穿山甲體內注射米粉糊、油漆塗料、水泥、防腐劑等。
大陸法制晚報旗下的微信公眾號「深讀」報導，湖南湘潭市森林公安局偵破的一起案件顯示，為了多賺錢，嫌犯用導管向穿山甲胃內灌玉米粉、奶粉，甚至水泥、砂子，增重1至3.5公斤再賣出。
在相關案例裡，穿山甲進價每500公克約人民幣700元（即每公斤約新台幣6300元），賣價每500公克為1000元。
廣東省從化一起轉售穿山甲案中的被告人說，為了穩定動物情緒，在運輸途中會給牠們打鎮靜劑；到了市場上，為了賣相好，就打興奮劑，顯得生猛；如果是死體，則會打防腐劑。
野生穿山甲在中國大陸屬國家二級保護動物，但還是有人以吃過穿山甲代表吃到珍饈，報導指出，在這樣的「行業潛規則」之下，可能還沒補到先被毒到。1060213
(中央社)
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