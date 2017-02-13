郝龍斌選黨魁 胡志強王文燮任總部主委

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宣布參選下屆國民黨主席的副主席郝龍斌競選團隊正式成形，由副主席胡志強和前黃復興黨部主委王文燮同時出任競選總部主委，郝龍斌競選辦公室也將在20日成立。

前副總統吳敦義宣布參選黨主席的場合，王文燮也出席記者會，不過，郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會邀請函曝光後，王文燮出任郝總部主委，展現郝龍斌在黃復興系統的影響力。

胡志強是全國公教軍警暨退休人員聯合總會總會長，也是黨主席洪秀柱的副主席，洪秀柱上週在中常會上表明，她登記參選後，將請胡志強代理主席。

全國公教總會日前發出一份聲明，呼籲洪秀柱「優雅轉身」，協調新共主出來取代競選；不過，胡志強當天受訪指出，這與他無關，是其他人的意見。

郝龍斌競選黨主席辦公室位於敦化南路一段，成立茶會訴求團結、救台灣，「行動才能改變，改變才有機會」，國民黨要有一位無私、真誠且有行動的領導人，才有機會贏得2018、2020大選。1060213

(中央社)