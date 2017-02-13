浪漫不沖昏頭 新北紅線牽姻緣

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西洋情人節來臨，新北市府在仁愛公園、河濱幸福水漾公園、婚紗廣場，打造浪漫景點，淡水紅毛城與鶯歌陶瓷博物館也向情侶招手。衛生局提醒情侶，做好保護措施，不要沖昏頭。

文化局表示，淡水紅毛城已矗立300多年，除有悠遠的歷史文化，更見證多對佳偶的甜蜜愛情故事，也是促成異國情緣的「最佳紅娘」，是情人節的好去處。

鶯歌陶瓷博物館表示，建築形式以清水模、鋼骨架、透明玻璃穿透內外環境聞名，不僅吸引國內外廣告、電影、偶像劇的青睞，更是情人留影、新人婚紗的首選地之一。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術，不論是情侶、已婚夫妻、甚至是想脫離單身的朋友，可以一起渡過美麗、浪漫及特別的情人節。

新北市高灘地管理處表示，河濱公園除以戀愛為主題的幸福水漾公園、婚紗廣場等好去處，所委託營運的廠商，更推出各種的情人節活動，在專屬於情人的日子裡，讓戀人們可以在2017情人節，一起留下永恆回憶。

如要送禮給心儀的另一半，表達愛意，環保局表示，隨包裝技術進步，禮盒常過度包裝，違反「資源回收再利用法」，稽查發現，轄內賣場及美妝店，3件化妝品禮盒過度包裝。

市府民政局特別在14日下午13點14分，在市府市民廣場的「愛情幸福小屋」，發送520條月老紅線，象徵在2017年能「和你一起一生一世，我愛你」，希望單身男女，在穿越愛情幸福小屋後，獲得滿滿愛神加持。

市府衛生局提醒民眾，情侶在共同分享親蜜感情，享受性福的同時，一定要做好保護措施，且全程依「撕、捏，套、取、丟」5步驟，使用合格保險套與水性潤滑液。1060213

(中央社)