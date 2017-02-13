炎亞綸新戲兩兩CP成亮點 和陸毅、郭采潔都有戲
炎亞綸轉戰大陸戲劇，繼東方衛視與江蘇衛視的《一路繁花相送》電視劇後，近日前往上海拍攝《親·愛的味道》與陸毅、郭采潔連袂演出。該劇4日開拍，炎亞綸說，跟郭采潔合作這幾天，感覺她是個很容易親近、善良，且對工作非常認真的女孩，也因為這個劇組蠻多台灣人，在外地拍戲有他鄉遇故知的感覺。
炎亞綸表示，陳銘章導演很早就讓所有演員一起讀本、上課、做角色陳訴，互相幫忙完整角色，有種充實且踏實的感覺，更因為如此大家早早就培養感情並放下陌生的心房，「其實表演本該如此，信任與享受創作，我很珍惜，並趁此學習！」
炎亞綸飾演的林暄與陸毅飾演的安文宇兩家既是世交也是從小一起長大的朋友，平日裡冷若冰霜的安文宇面對這位暖男好友時會展露出笑容，林暄是安文宇冰冷世界裡的一抹陽光，從曝光的劇照中也不難看出二人的關係，酒吧裡安文宇和林暄手指相碰似乎暗藏玄機。二人一內斂一外放、一冷漠一熱情的搭配有望成為引領觀眾討論風潮的CP新組合。
劇中炎亞綸不僅與陸毅有大量對手戲，他和郭采潔飾演的「性情料理」大師靳津津之間也有情感聯繫，這位富豪大少對堅持自己料理夢想的女孩一見傾心，甚至連尋常人望而生畏的「性情料理」他也能狼吞虎嚥的吃下去，這一對愛做奇葩菜和愛吃奇葩菜的神奇組合，將有怎樣奇妙的化學反應也讓觀眾很期待。
(中時)
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