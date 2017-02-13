鄭明典請辭 呂國臣接氣象局預報中心主任
中央氣象局傳出預報中心主任鄭明典請辭，將由副主任呂國臣接手，鄭明典將轉任科技中心主任；氣象局長辛在勤也證實此事，人令將於18日生效。
辛在勤表示，鄭明典的專長是氣候發展，原本也來自科技中心，而這個單位的主要工作就是研究氣候發展。呂國臣則是從預報中心基層做起，資歷十分完整，足以勝任主任的職務。
民國51年次的呂國臣今年54歲，文化大學畢業，台灣大學大氣科學研究所碩士、博士。他表示，已在氣象局服務了27年。專長領域是颱風運動、颱風降雨結構的變化等，進氣象局後一直在預報中心任職，從預報員、技士、資深預報員、科長、簡任技正、副主任，接下主任後會更加努力。
呂國臣說：「預報中心鄭主任是氣象局難得的人才，在吳德榮主任退休後接下棒子，上任後建立了鄉鎮預報等嶄新的系統，貢獻十分良著。」
鄭明典受訪時則表示，擔任預報中心主任已7年了，覺得應該換人來接棒，其實理由很單純，不用多做聯想，將來就是專心做研究工作。
(中時)
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