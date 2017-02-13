疑偷跑與俄談制裁 美國安顧問前途未卜

美國總統川普的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）身陷困境，據傳他在川普就任前就與俄羅斯使者談論美國所實施制裁，引發風暴，他對此事遲未交代清楚，前途未卜。

美聯社報導，白宮高階官員昨天一再迴避相關問題，放棄為佛林辯護的機會。週末都待在佛州私人俱樂部的川普尚未對他的處境置評，連先前曾否認佛林曾與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）討論制裁議題的副總統彭斯（Mike Pence），也不再為他講話。

根據近日曾與川普談話的人士表示，川普曾告訴相關人士，自己因此事感到困擾，但他並未表明是否計畫要求佛林下台。佛林在美國大選期間，就已是川普的忠誠擁護者，但在川普政府的國安圈子裡，有些人對他抱以懷疑，部份原因是他與俄羅斯的關係。

上述官員及川普相關人士皆以匿名方式透露這些私人談話。

「華盛頓郵報」（Washington Post）10日報導，佛林與季瑟雅克的1次通話中，曾提及對俄國的制裁，打臉川普政府官員對此事件的數次否認，包括在電視訪談中為其擔保的彭斯。

佛林事後曾告訴政府官員，他在通話中可能提及制裁相關話題。當時正值敏感時期，歐巴馬政府因為選舉期間的駭客行動，要對俄羅斯施以制裁。

新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「佛林將軍曾說，截至目前，他從未與俄羅斯大使談論這類話題。我現在認為，他的意思是說，他不記得他是否曾講過。所以他必須親自與總統及副總統談話，以釐清這件事，好讓白宮確定，他們能完全掌握事態發展。」（譯者：中央社廖禹揚）1060213

(中央社)