為何不跟小甜甜交往？王少偉笑稱：懷疑她的動機
王少偉主持八大綜合台《台灣第一等》，首集節目將於14日播出，適逢西洋情人節，製作單位特別送上超大的愛情御守，以及從知名廟宇求來的姻緣法寶，希望能替單身多年的他加持，增強感情運，沒想到這位演藝圈黃金單身漢卻苦笑說今年並不期待新戀情，而讓他打消談戀愛念頭的癥結點居然還是來自《台灣第一等》。
原來是王少偉近期為了《台灣第一等》，先是攀登崎嶇難行的鳶嘴山，接著又因為參加民俗活動紙炮篙，親身感受到炮竹在胸口炸開等特殊經驗，讓他每每在外景收工後，深深覺得生命非常可貴，同時也促使他的暖男性格發作，不希望未來的另一半為自己擔心，索性暫緩談戀愛。
當被問到同是圈內人的好友小甜甜也許能體諒他的工作，是否考慮兩人友情昇華為愛情時？王少偉堅決否認有此可能性，並笑說：「假如要和小甜甜在一起，我會強烈懷疑她和我交往的動機就是覬覦我的外景保險金！」
(中時)
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