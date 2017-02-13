談連任準備 柯P：做好每天工作

台北市長柯文哲接受年代新聞台《新聞面對面》專訪，被問到連任市長有無信心？他說有，把每天的工作做好就是連任最好的準備，且現任還是有優勢，不過現在也不用想誰會不會來選，想那個幹什麼。

柯文哲表示，每天就是工作、工作、工作，這就像每天的競選行程一樣，用這種態度做好，一路坐下去還是會成功，成功有三條件，分別是天份、運氣及努力，只有努力可以控制，他過去在台大醫院工作經驗，一直做做到最後，有天就是頂尖，像他發現台大醫院不需做廣告，所以現在想誰會不會來選，想那個幹什麼？

主持人問及去年民調起起伏伏？柯文哲說，就像股票高高低低，但他寧可接受最嚴格考驗的壓力測試，他認為成功為失敗之母，人在成功時不會想改變，民調低才會想改進，認真列出缺點改進，其他縣市首長都需要買廣告，北市府都沒有，在時間還夠的狀態下，接受最嚴格壓力測試，如果在選前半年民調低就慘了，不要玩了。

(中時)