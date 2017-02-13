林火旺批柱「領導能力差」 洪陣營舉成績回應

吳敦義競選辦公室發言人、台大教授林火旺13日在廣播專訪時表示，現任國民黨主席洪秀柱領導能力差，連2個副主席都自己出來參選，也和黨團失和，洪營則舉出洪秀柱上任後各項成績回應，認為黨員自有公論。

洪陣營回應，在國民黨連續兩次選舉大敗，士氣低迷下，洪秀柱帶領國民黨全黨一心，連贏20多場大小選戰；黨產問題上，面對民進黨違憲的政治追殺，洪帶領國民黨打了法律戰與輿論戰，洗脫原罪，借款扛起黨工生計；洪習會與舉辦兩岸和平論壇，讓兩岸民間交流穩定，「儘管這一年是最艱辛的一年，洪秀柱帶領國民黨穩定渡過，打破國民黨長久的宮廷政治與大老文化，相信黨員們自有公論。」

洪陣營表示，再次呼籲各候選人及所屬陣營發言人，這場選舉應是君子之爭，負面攻擊只會讓黨員反感，黨內選舉不是鬥爭，應一同論貢獻、比擔當，談國民黨的精神與遠景。

(旺報)