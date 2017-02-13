菲最高法院判決 伊美黛珠寶充公

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菲律賓最高法院確認反貪汙法庭早前的判決，稱政府可將前第一夫人伊美黛價值可達15萬美元的一批珠寶-「馬拉坎南宮收藏品」充公。

最高法院今天公布了1月18日所作決議，稱反貪汙法庭於2014年1月所作的判決正確，因此駁回馬可仕家族的上訴。

「馬拉坎南宮收藏品」目前置於菲律賓中央銀行保險庫，價值估計介於11萬零55美元至15萬3089美元之間。

首席大法官賽瑞諾（Maria Lourdes Sereno）在決議書中說，任何公務人員於在職期間取得的財產，若與薪俸或其他合法收入明顯不相當，即可初步推定為非法取得，而馬可仕家族「未能證明這些財產是合法取得，故推定為非法取得之財產」。

伊美黛的珠寶被分為3大類，馬可仕家族流亡美國時遺留在馬拉坎南宮的「馬拉坎南宮收藏品」、逃到夏威夷被美國海關沒收的「夏威夷收藏品」，以及菲國海關自希臘人Demetriou Roumeliotes手中沒收的「Roumeliotes收藏品」。

「馬拉坎南宮收藏品」的珠寶相對較小，價值也比另2組低。

決議書稱，馬可仕家族於1966年至1986年期間的合法收入，只有30萬4372.43美元。而伊美黛3組珠寶的價值估計可達800萬美元。

另2組珠寶早前也已走完司法程序，全被菲律賓政府沒收，3組珠寶未來將被拍賣。1060213

(中央社)