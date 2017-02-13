違規穿越分隔島 男子遭撞受傷還遭訴

桃園31歲蕭姓男子，去年違規穿越馬路中央分隔島，遭林姓機車騎士撞上，蕭男頭和腰都擦挫傷，林男也因摔車左腳挫傷，雙方互控傷害，桃檢調查發現道路中央有分隔島，依規定行人不得穿越，認定蕭男肇事，依過失傷害罪嫌起訴，林姓騎士則獲不起訴處分。

去年5月23日晚間10點多，蕭男穿越桃園市春日路，林姓騎士騎車經過，閃避不及撞上，蕭男右手和頭、腰都受傷，林男也因機車倒地，造成左腳挫裂傷，雙方互控過失傷害。

林姓騎士喊冤說蕭男突然出現在他面前，看到時已閃避不及，蕭男也自承當時他認為騎士離他還很遠就決定繼續過馬路，檢察官發現該路段設有中央分隔島，禁止跨越，蕭男仍執意通過，且案發後酒測值每公升高達0.92毫克，依過失致死罪嫌起訴。

(中時)