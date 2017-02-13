吉隆坡台灣商會團拜 盼共創雙贏商機

馬來西亞吉隆坡台灣商會昨日主辦「丁酉年新春團拜」，會上也趁機呼籲馬來西亞政府能促成更多台馬之間的科技領域合作，讓更多台商能在大馬創造更多雙贏商機。

吉隆坡台灣商會主辦這場新春團拜，吸引台灣與馬來西亞許多政商名流出席，包括駐馬來西亞台灣經貿協會會長陳榮立、台灣教育文化協會執行長馬秋南、馬來西亞台灣商會聯合總會名譽總會長杜書垚等人，場面熱絡。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長許正得致辭時表示，希望大馬政府能在高科技人才培訓方面有更深遠的計劃，在外勞政策與人才培訓方面有更開明的態度，否則就算吸引台灣高科技領域的人才來馬，也會面對本地人才短缺而出現合作斷層尷尬。

他說，大馬在高科技、生物化學領域方面人才欠缺，若大馬政府要招商，務必要有更長遠的規劃，包括要提供一些吸引外資的配套，否則就算勞力再密集，該領域產業都無法引入大馬。

總會輔導總會長江文洲表示，隨著全球經濟放緩，各國都在積極招商引資，因此他希望能有更多優良的台灣廠商投資大馬，而大馬政府必須要更開明快速引入人才，因為機器與技術操作方面都需要時間去訓練，這樣才能扶持優良廠商。

駐馬來西亞台北經濟文化代表處組長張明認為，若馬台之間學位和技術等互相認證，這對廠商進出口有很大的便利，也能促進雙邊的經濟互動和循環。

他表示非常歡迎促成台灣與大馬的跨國合作，並希望大馬政府能更以開放的心態和政策歡迎台灣來合作，包括延長台灣技師和人才的居留准證期限，這樣才能共創雙贏機會。1060213

(中央社)