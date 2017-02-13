推動國旅 交通部長賀陳旦撩落去
3月1日起國旅卡全自由行模式將開始推動，公務人員可自行規畫行程，安排觀光景點。交通部長賀陳旦決定「撩落去」，13日親自出馬，帶團前往宜蘭縣三星鄉等地，體驗農家樂與生態之旅。
賀陳旦先造訪以有機米聞名的三星鄉行健村，還親到玉米筍田現摘現吃，直說：「好甜！」並且拔蔥、揉麵團、煎蔥油餅，忙得不亦樂乎！他邊做邊笑說，除了揉麵團，其他都是人生初體驗。
賀陳旦並且強調，其實這種深度的農村旅遊型式，對港澳、星馬的遊客、尤其華人，也會有一定的吸引力，因為當地較少類似的農業活動。從這個角度來看，這對政府力推的新南向政策也會有幫助。
一位來行健村做田野研究的政大地政系教授陳愛靜表示，在三星鄉研究鄉民的有機農業已3年多了，對當地人士的努力相當欽佩。也建議政府應更加重視農村再生，協助有機農業全面發展，並推動農村觀光。據她所知，已有不少青壯農民回歸鄉里，並且做出不少成績。
行健村近年來推動生態農作與有機農業，賀陳旦也相當肯定，他說，今年是聯合國旅遊組織訂定的「世界生態旅遊年」，希望更多國家民眾串聯來做生態旅遊，台灣也應該大力推動。觀光局副局長張錫聰說，今年將推出深度生態旅遊，除了農業生態以外，還會有螢火蟲、賞鷹、紫斑蝶、賞鯨及原住民部落等各種主題生態旅遊。
下午賀陳旦還前往宜蘭市區，參觀著名的「幸福轉運站」，並與文創產業工作者互動。
(中時)
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