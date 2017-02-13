被爆熱吻緋聞經紀人 蕭敬騰竟接力示愛…

蕭敬騰不甩擁吻疑雲，在臉書貼動圖示愛「在一起」。(翻攝自蕭敬騰臉書)

29歲金曲歌王蕭敬騰，出道10年來相當潔身自愛，緋聞對象僅有大他12歲、陪他走過無數風波的經紀人Summer，日前老蕭參加大陸湖南衛視歌唱節目《歌手》，當天的影片如今被挖出，遭爆他賽後走下台擁吻經紀人，雖Summer以「角度問題」予以澄清，然兩人盛傳已久的緋聞卻仍引發關注。

蕭敬騰日前參賽影片遭挖出，被爆賽後跟經紀人Summer激動擁吻。(中時資料照片)

蕭敬騰與經紀人擁吻的傳聞引發熱議，繼女方給出說法後，蕭敬騰也在臉書po照說話，難不成是洩愛？老蕭貼出一張由三張照片構成的動圖，照片上衣許寫著「1+1在一起」、「給你無限的」、「愛」，這樣直白而激情的示愛，對象其實是粉絲，因明天適逢西洋情人節，老蕭也po文：「愛你們~~~情人節快樂~~~」，賣萌三連拍，讓粉絲直呼偶像真的好可愛！

(中時電子報)