被爆熱吻緋聞經紀人 蕭敬騰竟接力示愛…
29歲金曲歌王蕭敬騰，出道10年來相當潔身自愛，緋聞對象僅有大他12歲、陪他走過無數風波的經紀人Summer，日前老蕭參加大陸湖南衛視歌唱節目《歌手》，當天的影片如今被挖出，遭爆他賽後走下台擁吻經紀人，雖Summer以「角度問題」予以澄清，然兩人盛傳已久的緋聞卻仍引發關注。
蕭敬騰與經紀人擁吻的傳聞引發熱議，繼女方給出說法後，蕭敬騰也在臉書po照說話，難不成是洩愛？老蕭貼出一張由三張照片構成的動圖，照片上衣許寫著「1+1在一起」、「給你無限的」、「愛」，這樣直白而激情的示愛，對象其實是粉絲，因明天適逢西洋情人節，老蕭也po文：「愛你們~~~情人節快樂~~~」，賣萌三連拍，讓粉絲直呼偶像真的好可愛！
(中時電子報)
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