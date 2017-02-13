晨翔退團有轉機？可米高層：溝通大門敞開！

晨翔在臉書Po出先前赴沖繩拍寫真書的花絮照。（取材臉書）

可米經紀負責人周昊表示希望能和晨翔好好溝通。（可米）

SpeXial人氣團員晨翔1月25日丟出退團震撼彈，並質疑經紀公司可米帳目不清、決定訴諸法律。時隔半個多月，可米經紀負責人周昊12日晚上首度面對媒體說明立場，周昊表示，他們沒怪晨翔，覺得他就是個孩子，不忍他受到傷害，強調現在溝通大門仍然敞開，公司願意好好跟他溝通，不過如果他執意違約，那只好一切照合約精神、法律途徑來處理。據了解，晨翔傍晚已與周昊微信聯繫，似出現和平落幕的曙光。

對於晨翔質疑的帳目不清、收入少，周昊無奈表示，每一筆收入都是藝人跟公司財務白紙黑字簽收，不解為何2015年、2016年初的事，現在才來翻舊賬，而所謂收入少，早期SpeXial在大陸尚無知名度，是公司自己賠錢在大陸發片、辦見面會，連擔任一日店長也是他情商自己開書店的朋友給他們曝光的機會，「以他們當時的知名度，誰會請他們去當一日店長？」

是否因晨翔想單飛無法如願才累積不滿？周昊直言：「他拿什麼單飛？是演得比誰好？還是自己能出張唱片？如果具備這樣的條件了，讓你單飛，對我對你都有好處，但現在單飛就是傷，做了不會加分，給你發片一人唱10首歌，唱得下來嗎？」

周昊強調沒有要責怪這孩子的想法，「是我們要反思，在他們成長過程可能缺漏了心靈上的輔導，導致孩子的排解能力有問題，他們成名太快，但不見得能理解人生的起落，當我是最優秀時那個人時，日子可能最舒服，一旦突然有人比我紅、比我人氣高，我怎麼面對？這是他要學習的功課，也是我們之後要幫其他藝人做的功課。」他數度強調可米會本著認真態度和晨翔溝通、了解他的需求和想法，如果溝通不了，則看合約怎麼簽就照合約精神操作。

此外，團員子閎12日在寫真書簽名會上受訪時表示支持晨翔做開心的事，被解讀是支持他退團，子閎也澄清：「 不是支持任何人離開，誰走一定都會不捨的，一個人想要快樂，只能自己給自己。」 晨翔13日晚上在臉書回應：「沖繩寫真之旅是難忘的回憶與旅程。這本寫真也是大家一起努力的成果，昨天看到特使們都很支持，覺得很開心！謝謝大家，辛苦了！送給你們碧海藍天，就像子閎說的『人生開心最重要』。」

(中時)