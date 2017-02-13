桃客公車互撞 波及一旁騎士

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桃客公車撞桃客公車。(蔡依珍翻攝)

桃客公車撞桃客公車。(蔡依珍翻攝)

桃客公車撞桃客公車。(蔡依珍翻攝)

桃客公車撞桃客公車。(蔡依珍翻攝)

桃客撞桃客！桃園區民生路、成功路二段8日發生公車撞公車意外，一輛桃客公車左轉時遭直行的另部公車撞上尾巴，左轉車尾鈑金凹陷、直行車頭全毀，還波及一旁停等紅綠燈的機車騎士。

所幸受驚嚇的乘客和騎士送醫後都無礙，桃客當下也立即啟動疏運，並將負起賠償旅客責任，桃園警方則提醒轉彎車要禮讓直行車、直行車也要保持安全距離。

(中時)