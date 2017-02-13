H5N6小鴨 花蓮再添一例
農委會防檢局13日傍晚公布，自花蓮運出的鴨子第二輪採樣檢驗，中午驗出染H5N6高病原性禽流感，跟之前首宗公布拾獲單隻小鴨疑似為同一飼主，但屬不同場，累計至今天傍晚確診5例。
防檢局指出，6日公布的全國首個H5N6高病原性禽流感案例，即在花蓮玉里撿到一隻死亡小鵝，更正為小鴨，回溯查場時第二輪採樣又發現有鴨隻確診，因此確定再添一新例，此場還有2500隻鴨，鴨隻約35到40日齡大，推測與首個確診案例同一飼主，但飼主還不承認。
對於媒體報導專家質疑禽流感疫情恐擴散且畜衛所不願公開病毒資料一事，畜衛所澄清，由於公布相關資料程序繁多，包括檢驗、定序等，第一時間以病例診斷為最優先，以往病毒基因分析訊息已陸續公布於禽流感資訊專區，畜衛所並持續與疾病管制署合作分析病毒有否跨物種風險，另也將序列提供給世界衛生組織等單位。若學者想研究特定病毒，可洽畜衛所申請。
(旺報)
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