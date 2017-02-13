梵器官買賣會議兩樣情 陸炫耀國際質疑

我要評比

梵蒂岡舉辦的反器官買賣學術研討會落幕，出席的中國大陸前衛生部副部長黃潔夫會後滿臉笑容表示，感謝梵蒂岡提供發聲管道，幫助中國大陸洗刷過去強摘死囚器官的惡名。

不過根據媒體報導，黃潔夫在會中報告時，只準備兩張投影片，證據單薄讓現場質疑聲浪不斷。以色列器官移植協會主席拉維（Jacob Lavee）直言，中國若拒絕透明化，就不能取信國際社會，中國為何不同意讓世界衛生組織（WHO）有權突擊檢查，或採訪器官捐贈者的親屬？

拉維表示，只要不允許揭露實際發生的真相，所有口頭上合乎倫理道德的改革，都是空頭支票。

黃潔夫強調中國2015年已宣布禁止摘取死囚器官，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授丹尼羅維奇（Gabriel Danovitch ）仍在現場質問，中國代表是否敢斬釘截鐵斷言，現在中國已不存在摘取死囚器官的狀況。

面對質疑，黃潔夫坦言，法令非常明確，但中國很大，不能保證現在已不存在非法器官移植案例。另一名中國代表王海波則說，世界衛生組織不應單挑中國作為檢查點。

儘管會中砲聲隆隆，會後黃潔夫一改低調立場，接受梵蒂岡內部通訊（Vatican Insider）採訪，大談此行成果，強調「感受到梵蒂岡的友誼」，感謝梵蒂岡提供重要的管道，讓中國向全世界發聲。

黃潔夫說，他們在梵蒂岡感到受歡迎，也感受到對中國人民和政府的友好。義大利記者追問，如何感受到溫暖，是相較於會議前的質疑不斷？黃潔夫說，他知道教廷因為邀請他們承受了很大壓力，但很高興梵蒂岡做了正確的選擇。

黃潔夫表示，宗座科學院院長索隆多（Marcelo Sanchez Sorondo）對他們非常客氣，他致贈索隆多中文姓名印章，也請他轉交一個給教宗，他還邀請索隆多來中國訪問，索隆多表示樂意，但需要正式邀請函，他回去就會促成此事。

梵蒂岡內部通訊報導中形容，黃潔夫對於應邀來參加會議以及達到的成果，「難掩滿意之情」（non nasconde la soddisfazione）。1060213

(中央社)