仇恨行刺照片撼人心 奪世界新聞攝影獎
俄羅斯駐土耳其大使去年底驚傳遭土國員警行刺，美聯社記者歐茲比里希拍到刺客揮舞手槍、臉孔因憤怒而扭曲的駭人照片，今天榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo Award）。
ephotozine網站與法新社報導，評審相當欽佩攝影記者歐茲比里希（Burhan Ozbilici）的勇氣及膽識。他在安卡拉1場展覽開幕式採訪時，身處22歲員警艾丁塔斯（Mevlut Mert Altintas）對俄國大使卡羅夫（Andrei Karlov）連開9槍的現場，卻仍堅守崗位。
歐茲比里希告訴法新社：「從我聽到槍聲的那刻起，我就知道這是歷史性的一刻，必須嚴肅以對。」
「我知道應該做好自己的工作，身為記者，我不能為了自保就這樣逃走。」
他捕捉到的這幅生動照片在全球瘋傳，點閱率高達約1800萬次。
荷蘭阿姆斯特丹世界新聞攝影基金會（World Press Photo Fundation）的評審承認，從逾8萬400張照片中選出2017年的優勝者，是項相當困難的工作。這些照片由來自125國的5034名攝影記者拍攝。（譯者：中央社廖禹揚）1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。