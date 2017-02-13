仇恨行刺照片撼人心 奪世界新聞攝影獎

我要評比

俄羅斯駐土耳其大使去年底驚傳遭土國員警行刺，美聯社記者歐茲比里希拍到刺客揮舞手槍、臉孔因憤怒而扭曲的駭人照片，今天榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo Award）。

ephotozine網站與法新社報導，評審相當欽佩攝影記者歐茲比里希（Burhan Ozbilici）的勇氣及膽識。他在安卡拉1場展覽開幕式採訪時，身處22歲員警艾丁塔斯（Mevlut Mert Altintas）對俄國大使卡羅夫（Andrei Karlov）連開9槍的現場，卻仍堅守崗位。

歐茲比里希告訴法新社：「從我聽到槍聲的那刻起，我就知道這是歷史性的一刻，必須嚴肅以對。」

「我知道應該做好自己的工作，身為記者，我不能為了自保就這樣逃走。」

他捕捉到的這幅生動照片在全球瘋傳，點閱率高達約1800萬次。

荷蘭阿姆斯特丹世界新聞攝影基金會（World Press Photo Fundation）的評審承認，從逾8萬400張照片中選出2017年的優勝者，是項相當困難的工作。這些照片由來自125國的5034名攝影記者拍攝。（譯者：中央社廖禹揚）1060213

(中央社)