台北書展吸58萬人 以色列接棒主題國

我要評比

第25屆台北國際書展今晚閉幕，8日起共6天展期，總參觀人數達58萬人次，宣布明年主題國是以色列，並頒發首辦的最佳展位設計獎。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦，第25屆台北國際書展8日起在世貿一、三館登場，晚間舉辦閉幕典禮，今年參展有59國、621家出版商、1780個攤位及930場活動，首次全面延長開放時間，天天星光夜。

文化部次長丁曉菁表示，今年總參觀人次達58萬人次，突破去年；經跨部會協商，明年書展可用優惠展位費繼續辦，協助出版業欣欣向榮，並宣布明年主題國是建國70週年的以色列。

台北書展基金會董事長趙政岷說，今年總參觀人次僅次於2012年60萬人次、2011年59萬人次，今年光裝潢費用就花新台幣2000萬元，坦言賠了好幾百萬元，但是看到整體效果是值得的，明年再接再厲，希望突破60萬人次。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）表示，明年是以色列建國70週年，以色列文化與書脫不了關係，在以色列書商與賣書的人均比例在全球排名數一數二，非常高興有機會與台北國際書展合作。

趙政岷說，以色列從半年前就爭取成為明年書展主題國，以色列是文化古國，它的文化與出版值得台灣民眾期待，並透露明年維安等級會較往年加強。

現場頒發首次舉辦的最佳展位設計獎，由民眾App票選及專家評審決定，大型展位組金獎是台灣商務印書館，中小型展位組金獎是有樂出版事業有限公司。1060213

(中央社)