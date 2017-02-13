北市舊美軍宿舍起火 消防局搶救中

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北13日電)台北市消防局今晚8時13分獲報，在愛富三街長生巷的舊美軍宿舍，有火舌冒出，狀況不明，目前搶救中。1060213

(中央社)