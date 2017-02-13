上海發現一H7N9確診病例

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上海市衛生和計劃生育委員會2月10日通報，上海市在流感監測點發現一起人感染H7N9禽流感病毒確診病例，現正在積極救治中。

大陸澎湃新聞今天晚間報導上述新聞，報導指出，確診病例為58歲的顧姓男子，戶籍為上海市。於2月10日確診，現正在積極救治中。

另外，根據上海市衛計委官網資料，上海1月份也有2起人感染H7N9確診病例，2016年12月份則有1起。1060213

(中央社)